Verkehrskontrolle Rausch in Gelsenkirchen: So viele Verstöße deckt Polizei auf

Gelsenkirchen. Im Kampf gegen den Rausch am Steuer hat die Gelsenkirchener Polizei zahlreiche Autofahrende kontrolliert. Was auf der Liste der Verstöße steht.

Der Rausch am Steuer ist lebensgefährlich – und oft tödlich. Deshalb hat die Gelsenkirchener Polizei mit einer gezielten Aktion die Verkehrstüchtigkeit von Autofahrenden am Donnerstag, 5. Mai, kontrolliert.

Polizeikontrollen in Gelsenkirchen: Mehr als 30 Verstöße festgestellt

Sieben Stunden dauerte der Einsatz, danach standen mehr über 30 Verstöße auf der Liste. Unter anderem erhielten fünf Autofahrende Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem wurden 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen verfasst, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz, dahinter verbergen sich beispielsweise nicht eingehaltene Ruhe- und Lenkzeiten bei Lkw-Fahrern. Mängel bei der Ladungssicherung standen ebenso auf der Liste wie marode Reifen.

Bei zwei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Beamten untersagten elf Fahrenden die Weiterfahrt, erhoben 14 Verwarngelder sowie eine Sicherheitsleistung und ordneten sechs Blutentnahmen an. Insgesamt wurden 21 freiwillige Drogenvortests und 26 freiwillige Atemalkoholtests durchgeführt.

117 Fälle von Alkohol und Drogen am Steuer in Gelsenkirchen in 2021

In Gelsenkirchen registrierte die Polizei im vergangenen Jahr insgesamt 117 Verkehrsunfälle, bei denen Fahrende unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. In dem Zusammenhang wurden am 26. Juni 2021 bei einem Verkehrsunfall in Heßler ein 31-jähriger Autofahrer sowie seine 19 Jahre alte Beifahrerin tödlich verletzt.

In NRW ereigneten sich 2021 insgesamt 2.610 Verkehrsunfälle, bei denen die Hauptunfallursache „Alkohol“ war. 18 Menschen wurden aufgrund eines Verkehrsunfalles mit der Ursache „Alkohol“ getötet. Bei der Hauptunfallursache „Drogen“, verzeichnete die Statistik der Polizei NRW insgesamt 490 Verkehrsunfälle. Elf Menschen fanden hierbei den Tod.

