Raub mit Messer: Gelsenkirchener vor Haustür überfallen

Als er zum Rauchen vor die Tür ging, wurde ein Gelsenkirchener am Sonntagmorgen ausgeraubt. Die Täter zückten ein Messer.

Opfer eines Raubüberfalls wurde am frühen Sonntagmorgen ein Mann in Rotthausen. Die Täter bedrohten ihn mit einem Messer.

Gegen 4.20 Uhr stand der 24-jährige Mann vor seiner Haustür an der Straße Voßgraben, um eine Zigarette zu rauchen, als sich plötzlich zwei Personen von hinten näherten. Die beiden Männer sprachen den Geschädigten an. Als dieser sich umdrehte, wurde ihm von einem der Täter ein Taschenmesser vor die Nase gehalten. Die Räuber forderten den 24-Jährigen auf, seine Geldbörse und sein Handy herauszugeben. Das tat der Mann - anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Die beiden Räuber waren etwa 20 bis 25 Jahre alt. Der Mann mit dem Messer war etwa 1, 90 Meter groß und dunkel bekleidet. Er trug eine Kapuze sowie eine chirurgische Maske, sprach akzentfrei deutsch und war laut der Aussage des Beraubten von karamellfarbener Hautfarbe. Der zweite Mann, heller Hauttyp, war etwa 1,80 Meter groß und ebenfalls dunkel bekleidet. Auch er hatte eine Kapuze auf und trug eine schwarze Stoffmaske.

Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizei unter 0209 365-8112 oder -8240 entgegen.