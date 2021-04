Rauchmelder piept: Bewohner rufen Vermieter statt Feuerwehr

Gelsenkirchen. Schriller Warnton eines Rauchmelders alarmiert Bewohner eines Hauses in Gelsenkirchen. Sie rufen nicht die Feuerwehr, sondern ihren Vermieter an.

In Gelsenkirchen ist die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen worden - die Nachricht erreichte die Einsatzkräfte allerdings erst auf Umwegen. Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Schalke wurden am Dienstag gegen 5 Uhr morgens vom schrillen Warnton eines Rauchmelders in der Erdgeschosswohnung aufgeschreckt. Sie alarmierten daraufhin nicht die Feuerwehr Gelsenkirchen, sondern ihren in Mettmann lebenden Hauseigentümer.

Auch der reagierte nicht gerade mustergültig: Der Hauseigentümer rief zwar die Feuerwehr an - allerdings die in Mettmann. Vor dort aus schaffte es die Meldung dann doch noch zur Wehr in Gelsenkirchen. Kräfte der Wache Altstadt und Heßler sowie der Führungsdienst der Wache Buer rückten daraufhin zur Liboriusstraße aus. Vor Ort stellte sich die Situation als glimpflich heraus. Angebranntes Essen auf einem Herd hatte die Wohnung verqualmt und den Rauchmelder ausgelöst.

Kochtopf mit verkohlten Essensresten ins Freie gebracht

Der Mieter der betroffenen Wohnung lehnte es nach Feuerwehrangaben ab, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Die Feuerwehrmänner brachten den Kochtopf mit den verkohlten Essensresten ins Freie und lüfteten die Wohnung. Nach Abschluss der Maßnahmen übernahm die Polizei Gelsenkirchen die Einsatzstelle.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen nimmt den Vorfall und seine weiteren Umstände zum Anlass für einen Appell: Sie möchte an dieser Stelle „noch einmal ausdrücklich“ darauf hinweisen, dass Betroffene in solchen Fällen den Notruf 112 für die Feuerwehr oder die 110 für die Polizei wählen sollten: „Nur so kann eine unnötige Verzögerung der Rettungsmaßnahmen verhindert werden.“