Raubüberfall: Gelsenkirchener wird mit Messer verletzt

Die Räuber benutzten bei ihrem Raubüberfall in Gelsenkirchen ein Messer und verletzten ihr Opfer am Bein.

Gelsenkirchen-Schalke. Bei einem Raubüberfall auf einen Gelsenkirchener verletzten die beiden Täter ihr Opfer mit einem Messer. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.

Mit einem Messer verletzt wurde ein Mann bei einem Raubüberfall in Gelsenkirchen-Schalke am späten Mittwochabend. Die beiden noch unbekannten Täter erbeuteten die Geldbörse des 30-jährigen Gelsenkircheners.

Zwischen 23 Uhr und Mitternacht griffen die Täter ihr Opfer auf der Gewerkenstraße unweit der Kurt-Schumacher-Straße an. Sie verletzten den Gelsenkirchener mit einem Messer am Bein, stahlen seine Geldbörse und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. „Die Polizei erhielt erst am Donnerstagmittag von dem Vorfall Kenntnis“, so Polizeisprecher Christoph Grauwinkel. Der Verletzte hatte sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen.

Mit dieser Beschreibung sucht die Gelsenkirchener Polizei nach den Tätern

Die Ermittler suchen nun nach Tatzeugen. Ein Täter ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und hat eine normale Statur. Der andere ist etwa gleichalt, zirka 1,90 Meter groß und kräftig.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.