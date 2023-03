Raubüberfall auf einen Supermarkt in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen. Polizei Gelsenkirchen fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der am Mittwochabend einen Supermarkt in Gelsenkirchen-Horst ausgeraubt hat.

Raubüberfall auf einen Supermarkt in Horst: Laut Polizei Gelsenkirchen betrat am Mittwochabend gegen 20.55 Uhr ein maskierter Täter das Geschäft an der Fischerstraße und forderte eine Angestellte auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Er bedrohte sie dabei laut Zeugenschilderungen mit einer Schusswaffe. Der Gesuchte flüchtete mitsamt seiner Beute in nicht genannter Höhe in unbekannte Richtung.

Eine Beschreibung des Täters liegt vor

Täterbeschreibung: etwa 35 Jahre, 1,80 Meter, sprach akzentfreies Deutsch, komplett in Schwarz gekleidet, schwarze Sturmhaube. Die Polizei fragt: Wer hat die verdächtige Personen gesehen oder kann Hinweise zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort geben? Kontakt zur Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

