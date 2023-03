Raub statt Date mit Frau: Polizei stellt fünf Tatverdächtige

Gelsenkirchen. Ausgeraubt und schwer verletzt worden ist ein Gelsenkirchener, der sich mit einer Frau treffen wollte. Am Musiktheater wurde er verprügelt.

Raub statt Date: Eine schmerzhafte Überraschung erlebte ein Gelsenkirchener am Montag, 20. März, der sich nach Angaben der Polizei mit einer Frau verabredet hatte. Am Treffpunkt lauerten drei Männer und zwei Frauen auf den 22-Jährigen und raubten ihn aus. Die gute Nachricht: Die Polizei hat die Tatverdächtigen gefasst. Es ist nicht das erste Mal, dass ein vermeintliches Date mit einer Frau in Gelsenkirchen mit Gewalt endet.

Gelsenkirchener schwer verletzt nach Schlägen auf der Kreuzung Ringstraße/Hauptstraße

Der Gelsenkirchener hatte sich laut Polizei über das Internet mit einer Frau am Musiktheater verabredet. Als sich der 22-Jährige am Montag dort um 20 Uhr einfand, traf er auf fünf Männer, die sofort auf ihn einschlugen. Den Schilderungen zu Folge, ist es ihm gelungen, mit Hilfe eines Zeugen in Richtung Luitpoldstraße zu fliehen. Aber: Die Angreifer verfolgten den Gelsenkirchener mit einem Auto und stellten ihn an der Kreuzungsbereich Ringstraße/Hauptstraße/Luitpoldstraße.

Wieder hagelte es Schläge für den 22-Jährigen, er wurde schwer verletzt. Anschließend raubten die Angreifer dem Mann den Rucksack und flüchteten. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Erfolgreich verlief die Fahndung nach den mutmaßlichen Schlägern. Polizeibeamte stoppten das verdächtige Fahrzeug auf der Münsterstraße in Bismarck. In dem Opel befand sich der geraubte Rucksack.

Vier der Tatverdächtigen kommen aus dem benachbarten Herten – zwei Frauen (19, 20) sowie zwei Männer (21, 22). Dazu kommt noch ein 22 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz, den die Beamten wegen des Verdachts der Fluchtgefahr vorläufig festnahmen. Das Quintett muss sich nun wegen des Vorwurfs des schweren Raubes und der Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

