Raub in Schalke - Die Polizei fahndet nach den beiden Tätern

Gelsenkirchen-Schalke. Zwei bislang unbekannte Täter haben in Schalke ein Geschäft ausgeraubt. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einer Frau und einem Mann.

Raub in einem Geschäft an der Wilheminenstraße in Schalke - die Polizei fahndet nun nach den zwei bislang unbekannten Tätern. Die Tat geschah am Dienstag, 18. August: Gegen 17.50 Uhr lenkte eine bislang unbekannte Frau die 51-jährige Kassiererin ab, während ihr Komplize die Kasse öffnete, um Bargeld zu klauen.

Unbekannter Täter lief mit seiner Komplizin nach dem Raub davon

Die Mitarbeiterin allerdings bemerkte das und versuchte, die Tat zu verhindern, und fasste den Mann am Arm. Der wiederum riss sich los, stieß die Kassiererin und lief mit seiner Komplizin und der Beute in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt.

Die Gesuchte ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und schulterlange rote Haare. Sie trug zur Tatzeit eine Brille mit rosa Gläsern, ein grün-blaues Kleid zu schwarzen Schuhen mit niedrigem Absatz und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei.

Der unbekannte Täter hatte sich mit einem schwarz-weißen Tuch maskiert

Der gesuchte Mann ist circa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von normaler bis sportlicher Statur. Er hat kurze, lockige Haare und trug ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans, einen schwarzen Gürtel sowie schwarze Schuhe. Er hatte sich zuvor mit einem schwarz-weißen Tuch maskiert.

Zeugen können sich an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/365-8112 oder bei der Kriminalwache unter der Durchwahl -8240 melden.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.