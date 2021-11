Sechs Jugendliche haben in Gelsenkirchen am Dienstag, 16. November, zwei Teenager bedroht und beraubt (Symbolbild). Einen Tatverdächtigen fasste die Polizei, die Komplizen werden gesucht.

Straßenkriminalität Raub in Gelsenkirchen: Polizei fasst Tatverdächtigen (16)

Gelsenkirchen-Altstadt. Jugendliche haben in Gelsenkirchen zwei Teenager bedroht und beraubt. Einen Tatverdächtigen fasste die Polizei, die Komplizen werden gesucht.

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Dienstag, 16. November, zwei 13 und 14 Jahre alte Gelsenkirchener beraubt. Einen Tatverdächtigen stellten Beamte und leiteten ein Strafverfahren ein. Nun hofft die Polizei, durch Hinweise von Zeugen weitere Komplizen identifizieren zu können.

Raub in Gelsenkirchen an Haltestelle – Sextett kesselt Teenager ein und beraubt sie

Die beiden 13 und 14 Jahre alten Teenager hatten am Dienstag gegen 16.40 Uhr eine Straßenbahn am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt verlassen, als sie von sechs Jugendlichen eingekesselt, beraubt und bedroht wurden. Anschließend flüchtete das Sextett. Alarmierte Beamte stellten kurz darauf einen 16-jährigen Verdächtigen.

Täterbeschreibungen: Einer der Gesuchten ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Kappe, blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Ein weiterer Tatverdächtiger hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare, trug zudem eine dunkelblaue Jacke und eine blaue Jeans.

Der dritte Flüchtige ist etwa 1,75 Meter groß, hatte blonde Haare und war ebenfalls mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Eine weiße Jacke mit grünen Applikationen trug der vierte Gesuchte, der schwarze Haare hatte.

Der fünfte Tatverdächtige hat dunkle Haare und eine kleine Körpergröße, trug eine schwarze Kappe, einen schwarzen Pullover der Marke „Nike“ mit Aufschrift, schwarze Handschuhe, schwarze Schuhe der Marke „Hugo Boss“ sowie eine dunkelblaue Jeanshose.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

