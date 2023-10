Raub in Gelsenkirchen-Buer: Täter bedrohen Mann mit Messer

Bei dem Raub in Gelsenkirchen-Buer zückte einer der Täter ein Messer (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Buer. Drei bislang unbekannte Täter haben am Dienstag einen Mann in Gelsenkirchen-Buer ausgeraubt. Dabei zückte einer der Räuber ein Messer.

Ein 56-Jähriger hatte am Mittwoch Anzeige bei der Polizei erstattet. Er berichtete, dass er am Dienstag gegen 20 Uhr im Park neben dem Michaelshaus an der Hochstraße von drei unbekannten Männern bedroht und ausgeraubt worden sei. Einer der Männer habe ihn mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt. Als der 56-Jährige den Männern das Geld gegeben habe, seien diese Richtung Michaelshaus geflüchtet. Das Raubopfer blieb unverletzt.

Diese Täter sucht die Gelsenkirchener Polizei jetzt

Der erste Gesuchte ist etwa 16 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, schwarze Haare und trug eine blaue Jeans, einen weißen Kapuzenpullover mit schwarzem „Nike“-Schriftzug, eine braune Kappe und weiße Turnschuhe. Die beiden anderen Täter sind circa 18 bis 20 Jahre alt, ebenfalls 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit schlanker Statur und schwarzen Haaren. Beide waren mit einer blauen Jeans, einem schwarzen Kapuzenpullover sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Der eine trug eine rote Kappe, der andere eine weiße.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 0209 365-7512 oder -8240 entgegen.

