Raub in Gelsenkirchen: Polizei sucht dringend Zeugen

Gelsenkirchen. Ein 42-Jähriger wurde in Gelsenkirchen-Altstadt von einer Gruppe überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun dringend nach Augenzeugen.

Die Gelsenkirchener Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe: Gesucht werden Zeugen, die einen Raub beobachtet haben, der sich in der Nacht auf Sonntag in der Altstadt ereignet hat.

Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor

Gegen 3.10 Uhr war ein Mann zu Fuß auf dem Gehweg am Rande der Ringstraße in der Altstadt unterwegs. Der 42-Jährige berichtete, dass er In Höhe der Bismarckstraße von mehreren unbekannten Personen angesprochen, niedergeschlagen und beraubt worden sei. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Eine Täterbeschreibung liegt laut Polizei bislang noch nicht vor. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sollen sich bei der Polizei melden unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

