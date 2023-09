Raub: Drei Täter überfallen zwölfjährigen Gelsenkirchener

Drei noch unbekannte Täter haben am Dienstag in Gelsenkirchen-Hassel einen Zwölfjährigen geschlagen und beraubt (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Hassel. Ein Zwölfjähriger ist in Gelsenkirchen-Hassel von drei Unbekannten beraubt worden. Einer der Täter war nicht viel älter als sein Opfer.

Ein zwölfjähriger Junge ist am Dienstag dieser Woche in Gelsenkirchen-Hassel Opfer eines Raubes geworden. Jetzt sucht die Polizei nach den drei Tätern.

Die drei Unbekannten hatten den Zwölfjährigen am Dienstag gegen 13 Uhr hinter eine Bushaltestelle am Eppmannsweg gezerrt und ihn wiederholt geschlagen. Anschließend raubten sie dem Zwölfjährigen sein Mobiltelefon, ehe sie unerkannt flüchten konnten. Das entwendete Handy fand der Junge anschließend in einem Gebüsch wieder.

Gelsenkirchener Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Einer der Angreifer ist etwa 15 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte kurze, schwarze Haare und leichten Bartwuchs. Zur Tatzeit trug er einen blauen Pullover der Marke Adidas, eine blaue Hose sowie weiße Schuhe und eine schwarze Kappe der Marke Nike. Die beiden anderen Unbekannten konnten nicht beschrieben werden.

Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden: Hinweise nimmt die Polizei unter 0209 365-7512 oder 0209 365-8240 entgegen.

