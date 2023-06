Brutal angegriffen und beraubt worden ist ein Gelsenkirchener am Wochenende im Süden der Stadt. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet.

Raub Raub an S-Bahn: So wurde Gelsenkirchener ausgeknockt

Gelsenkirchen-Rotthausen. Ein Gelsenkirchener ist an einer S-Bahn-Haltestelle hinterrücks beraubt worden. Der Angriff war so heftig, dass er kurz benommen war.

Raub an S-Bahnhof in Rotthausen - Gelsenkirchener durch Fausthieb benommen

Der 26-jährige Gelsenkirchener saß am Samstag, 3. Juni, gegen 19.45 Uhr wartend am S-Bahnhof an der Chaudronstraße, als er „plötzlich einen Faustschlag gegen den Kopf erhielt“, berichtet eine Polizeisprecherin. Die heftige Gewalteinwirkung machte den Gelsenkirchen kurzzeitig benommen.

Als er sich wieder berappelt hatte, stellte der 26-Jährige fest, dass ihm der Angreifer sein Mobiltelefon gestohlen hat. Der Unbekannte wird auf ein Alter von 24 bis 26 Jahren geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

