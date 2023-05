Nach einem Raub an einer Straßenbahnhaltestelle in Gelsenkirchen sucht die Polizei Zeugen. Opfer an der Schalker Meile wurde ein Jugendlicher.

Raub & Gewalt Raub an der Schalker Meile: Opfer ist ein Jugendlicher (16)

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Ein Jugendlicher ist an der Schalker Meile in Gelsenkirchen geschlagen und beraubt worden. Tatverdächtiger flüchtet mit der Straßenbahn 301.

Nach einem Raub an einer Straßenbahnhaltestelle in Gelsenkirchen sucht die Polizei Zeugen. Opfer an der Schalker Meile wurde ein 16-jähriger Gelsenkirchener.

Schläge an Haltestelle: Räuber entreißt Jugendlichem an Schalker Meile die Armbanduhr

Der Raubzug ereignete sich der Polizei zufolge am Montag, 1. Mai. Der 16-Jährige wartete demnach gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad an der Straßenbahnhaltestelle „Schalker Meile“, er wollte mit der Linie 302 in Richtung Buer Rathaus fahren. Ein unbekannter Mann habe ihn dort zunächst nach der Uhrzeit gefragt und ihn schließlich abrupt vom Fahrrad gestoßen und geschlagen.

Im anschließenden Gerangel entriss der Räuber dem Jugendlichen seine Armbanduhr und den Inhalt seiner Jackentaschen. Schließlich flüchtete er mit der Straßenbahnlinie 302 in Richtung Bochum.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Beschrieben wird der Tatverdächtige wie folgt: Er ist etwa 30 Jahre alt und hatte kurze, schwarze Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer hellblauen Jeans bekleidet. Zudem trug er einen Rucksack mit sich. Er war in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes im Alter zwischen 40 bis 50 Jahren, der mit Gehhilfen gelaufen sein soll.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen