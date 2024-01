Nach einem Raub im Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck sucht die Polizei Zeugen, um den Täter zu finden. Tatort: in der Nähe der Zoom Erlebniswelt.

Zeugen & Polizei Raub am Zoom Gelsenkirchen: Frau (51) verliert Bewusstsein

Nach einem Raub im Gelsenkirchener Stadtteil Bismarck sucht die Polizei Zeugen, um den Täter zu finden.

Angriff aus dem Hinterhalt an Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen – Bargeld und Rucksack gestohlen

Zugetragen hat sich der Raub nach Behördenangaben am Montag, 22. Januar. Opfer wurde laut Polizeibericht eine 51-jährige Frau. Die Gelsenkirchenerin erschien abends auf der Polizeiwache im Gelsenkirchener Süden (Wildenbruchstraße) und gab an, gegen 20 Uhr zu Fuß auf der Bleckstraße unterwegs gewesen zu sein. In Höhe der Zoom Erlebniswelt sei sie dann plötzlich hinterrücks von jemanden umgestoßen worden. Sie sei gestürzt und habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Als die Frau wieder zu sich gekommen sei, habe sie gemerkt, dass ihr Rucksack samt Bargeld fehlten. Die 51-Jährige suchte nach der Anzeigenaufnahme selbstständig ein Krankenhaus auf.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

