Raub am Schalker Sportpark: Schläge für 15-Jährigen

Gelsenkirchen-Schalke-Nord Drei ältere Jugendliche haben einen 15-Jährigen am Schalker Sportpark überfallen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Mit Schlägen traktiert wurde ein 15-Jähriger aus Gelsenkirchen am Samstag, 3. Februar, von drei jugendlichen Räubern. Sie hatten es auf Geld abgesehen.

Räuber-Trio nimmt Gelsenkirchener (15) an der Haltestelle Stadthafen ins Visier

Der Jugendliche fuhr gegen 17 Uhr mit der Straßenbahnlinie 302 in Richtung Gelsenkirchen-Buer und stieg an der Haltestelle Stadthafen aus. Als er die Fußgängerampel in Richtung des Schalker Sportparks passierte, hielt das Trio ihm an Arm fest und forderte die Herausgabe von Bargeld. Zeitgleich begannen die Räuber, den Teenager zu durchsuchen.

Dem Jugendlichen gelang es, sich loszureißen und in Richtung des Sportparks zu flüchten. Seine Verfolger holten ihn aber ein. Einer aus dem Trio schlug den 15-Jährigen mehrfach, wodurch er leicht verletzt wurde. Danach machten sich die Unbekannten ohne Beute auf und davon.

Der Schläger war 16 bis 17 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug seine langen schwarzen Haare zu einem Zopf gebunden und einen Oberlippenbart. Die anderen beiden Tatverdächtigen sind ebenfalls etwa 16 bis 17 Jahre alt.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

