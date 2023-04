Von der Beifahrerseite aus ist der BMW kaum noch zu erkennen. Ein 24-Jähriger wurde bei dem Unfall in Gelsenkirchen schwer verletzt.

Überholmanöver „Raserunfall“: 24-jähriger Beifahrer wird in BMW eingeklemmt

Gelsenkirchen. Mit stark erhöhtem Tempo überholt ein 29-Jähriger in Gelsenkirchen zwei Pkw und prallt gegen einen Baum. Sein Beifahrer wird im BMW eingeklemmt.

Bei einem Unfall in Gelsenkirchen ist ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war am Sonntag gegen 18.25 Uhr auf dem Beifahrersitz in einem BMW eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Polizei spricht von einem „Raserunfall“.

Laut Polizeiangaben war der der 29-jährige Fahrer des BMW auf der Straße Im Emscherbruch in Höhe der Wache der Freiwilligen Feuerwehr plötzlich in die Gegenfahrbahn ausgeschert und hatte mit stark überhöhter Geschwindigkeit zwei vorausfahrende Pkw überholt. Als er mit seinem Fahrzeug wieder einscheren wollte, verlor er die Kontrolle über den Wagen und schleuderte ungebremst gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Die Fahrzeugfront wurde dabei vollständig zerstört.

Beifahrer kommt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus

Der 24-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und nahm Ermittlungen auf.

Der Fahrer des BMW war nach einem Überholmanöver gegen einen Baum geprallt. Foto: Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Die beiden hatten bei dem Unfall noch Glück: Der Unfall wurde von der Besatzung eines Rettungswagens beobachtet, die sich gerade auf dem Weg zur Wache befand. Sie setzte einen Notruf ab. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit 40 Kräften aus. Sie waren rund anderthalb Stunden im Einsatz. (red)

