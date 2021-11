Raser in Gelsenkirchen: Polizei legt BMW und Mercedes still

Gelsenkirchen-Buer/-Hassel. Zwei Autofahrern hat die Gelsenkirchener Polizei ihren fahrbaren Untersatz entzogen. Aufgefallen waren die Männer durch Raserei.

Vorerst ihre Autos los sind zwei Männer – einen BMW und einen Mercedes. Die Gelsenkirchener Polizei hat am Sonntag, 14. November, ihre Fahrzeuge stillgelegt, Führerschein und Schlüssel eingezogen. Strafverfahren wegen Raserei, des Verdachts des illegalen Autorennens und wegen Beleidigung wurden eingeleitet.

Raser im BMW auf Kurt-Schumacher-Straße gestoppt – Fahrer besitzt keinen Führerschein

Als erstes fiel den Einsatzkräften in Zivil am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf der Polsumer Straße in Hassel ein BMW auf, der mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Polizisten den 21-jährigen Bochumer an der Kurt-Schumacher-/Kiebitzstraße in Buer anhielten, konnte sich der Mann zunächst nicht ausweisen. Auf der Wache kam heraus, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis in Deutschland verfügt. Den BMW legten die Beamten zudem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz still.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Kurz darauf um 14 Uhr geriet im Bereich Königswiese/Nordring in Buer ein Mercedes wegen aggressiver Fahrweise ins Visier der Polizei. Erst Blaulicht und Martinshorn stoppten die Raserei an der Gecksheide. Bei der anschließenden Kontrolle beleidigte der 23-jährige Gladbecker die Beamten zusätzlich noch.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen