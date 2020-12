Raser-Einsatz rund um Amphitheater Gelsenkirchen

Einsatz gegen Raser am Amphitheater Gelsenkirchen am Wochenende: Trotz Sperrung der Parkplätze wurde die Polizei fündig.

Gelsenkirchen-Horst. Einsatz gegen Raser am Amphitheater Gelsenkirchen am Wochenende: Trotz Sperrung der Parkplätze wurde die Polizei fündig.

Erneut hat es einen Einsatz gegen Raser in Gelsenkirchen gegeben. Den Schwerpunkt legte die Polizei von Freitag bis Sonntag auf den Bereich um das Amphitheater.

Polizisten leiten zwei Strafverfahren ein, sechs Anzeigen nach Rotlichtverstößen

Die Beamten erwischten insgesamt zwölf Raser. Alle müssen mit Punkten in Flensburg und mit einem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus leiteten die Ordnungshüter zwei Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem schrieben sie noch sechs Anzeigen nach Rotlichtverstößen sowie verbotswidriger Handy-Nutzung am Steuer. In drei weiteren Fällen waren Verwarngelder wegen anderer Verkehrsdelikte fällig.

Die Stadt Gelsenkirchen hat die Parkplätze und auch die Zufahrt zum Amphitheater gesperrt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Die Stadt Gelsenkirchen hatte erst zum Wochenende den Parkplatz am Amphitheater für mehrere Wochen gesperrt. Das Areal ist ein beliebter Treffpunkt, mitunter versammeln sich bis zu 200 Tuning-Fans vor Ort.