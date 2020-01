Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rasanter Expansionskurs

Der in Schweden beheimatete Securitas-Konzern ist bei Sport und Events im Geschäft. So werden in Deutschland unter anderem Veranstaltungen des Cirque du Soleil, das Oktoberfest in München, diverse Konzerte und Sportveranstaltung abgesichert. Als Sicherheitsdienst ist Securitas auch in der Leverkusener Arena tätig.

Die Stölting Service Group hat in der vergangenen Dekade eine rasante Entwicklung genommen und Expansion vor allem durch Firmenübernahmen vorangetrieben. Für 2018 gibt der Konzern einen Umsatz von 185 Millionen Euro und bundesweit rund 7000 Mitarbeiter an. Nach dem angekündigten Rückzug der Kötter-Gruppe am Düsseldorfer Flughafen werde Stölting laut Mosbacher dort auch „seinen Hut in den Ring werfen“.