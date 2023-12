Randalierer zückt Messer, Frauen schützen sich mit Spaten

Einen alkoholisierten Gelsenkirchener hat die Polizei in eine Zelle gesteckt. Der Mann hatte zwei Frauen mit einem Messer bedroht.

Gelsenkirchen Ein alkoholisierter Randalierer hat zwei Frauen in Gelsenkirchen mit einem Messer bedroht. Die Frauen wehrten sich mit einem Spaten.

Wegen Bedrohung zweier Frauen und Beleidigung von Beamten muss sich ein Mann aus Gelsenkirchen demnächst vor Gericht verantworten. Der Mann hatte ein Messer gezogen und nach den Frauen geschlagen.

Betrunkener Gelsenkirchener (39) zückt Messer und schlägt nach zwei Frauen

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Mittwoch, 20. Dezember, gegen 22.10 Uhr an der Parallelstraße im Stadtteil Schalke-Nord . Die beiden angegriffenen Frauen hatten die Polizei alarmiert.

Zuvor hatte sie der offensichtlich stark alkoholisierte Mann mit einem Messer bedroht. Als sich die Frauen mit einem Spaten vor dem Mann schützen wollten, schlug er nach ihnen und flüchtete anschließend in ein Haus an der Straße. Die Beamten suchten den Mann in seiner Wohnung auf. Dort konnten sie auch ein Klappmesser auffinden und sicherstellen.

Die Aggressivität des Mannes führte schließlich dazu, dass die Polizisten den 39-Jährigen mit auf die Wache nahmen und in eine Gewahrsamszelle steckten, um Schlimmeres zu verhindern.

