Randalierer (35) bewirft geparkte Autos mit Bierflaschen

Gelsenkirchen. Erst bewarf er Autos mit Bierflaschen, dann widersetzte er sich den alarmierten Polizeibeamten: Ein Gelsenkirchener (35) landete im Gewahrsam.

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Sonntag einen Mann in Gewahrsam genommen, der zuvor in Ückendorf randaliert hatte. Zeugen informierten die Beamten um 1.25 Uhr und riefen sie zur Bochumer Straße/Ecke Parkstraße. Dort soll der 35-Jährige Bierflaschen auf Autos geworfen haben.

Blutprobe entnommen und Strafverfahren eingeleitet

Die Einsatzkräfte griffen den Tatverdächtigen vor Ort auf. Den Aufforderungen, sich ruhig zu verhalten, kam der Mann laut Polizeibericht aber nicht nach, sodass er von den Einsatzkräften fixiert und anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht wurde.

Auch während der Fahrt widersetzte sich der Gelsenkirchener fortlaufend und beleidigte die Beamten. Ein Arzt entnahm ihm im Gewahrsam eine Blutprobe. Die Polizei leitete im Anschluss ein Strafverfahren gegen den 35-Jährigen ein.

