Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort.

Polizei-Einsatz Randale in Leiharbeiter-Unterkunft in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Mit einem Großaufgebot an Kräften rückte die Polizei am Samstagabend in die Auguststraße im Stadtteil Erle aus. Ein Mann verletzte sich.

Ein randalierender Mann hat am Samstagabend in Gelsenkirchen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mit neun Streifenwagen rückte die Polizei zur Auguststraße aus. Dort waren zwei Männer in Streit geraten. Einer von ihnen warf schließlich mit einem Stuhl ein Fenster der Unterkunft ein. Dabei habe er sich laut Polizei verletzt.

Die Polizei sei um 20.30 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Erle alarmiert worden. Laut Informationen eines Blaulicht-Reporters habe es sich offenbar um einen Streit um Geld gehandelt. Angeblich habe der Chef eines Leiharbeit-Unternehmens seinen Leuten offenbart, ihnen den ausstehenden Lohn nicht zahlen zu können. Die Leitstelle der Polizei konnte das am Sonntagmorgen nicht bestätigen. Auch interessant:Gibt es genug Polizisten auf Streife in Gelsenkirchen

Polizei: Mann erlitt Schnittwunden als er randalierte

Einer der Arbeiter sei daraufhin derart in Wut geraten, dass er einen Stuhl gegriffen habe und ein Fenster damit eingeschlagen habe, berichtete der Blaulicht-Reporter. Die Polizei bestätigte, dass ein Fenster des Hauses eingeschlagen worden war. Der Arbeiter habe dabei blutenden Schnittwunden erlitten, hieß es auf Anfrage in der Polizei-Leitstelle. Lesen Sie auch:5,24 Promille! Polizei erlebt heftigsten Alkoholtest jemals

Auch weitere mutmaßliche Leiharbeiter seien Zeuge des Geschehens gewesen, hieß es bei der Polizei. In dem Haus sind sieben Personen verschiedenster Nationalitäten gemeldet, hieß es bei der Polizei. Nach etwa zwei Stunden sei die Lage befriedet gewesen und die letzten Kräfte der Polizei seien wieder abgezogen worden, berichtete die Polizei.

Die Ermittlungen laufen.

