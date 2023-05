Randale in Gelsenkirchener Imbiss: Zwei Verdächtige gefasst

Gelsenkirchen-Altstadt. Es war keine Hochzeit, bei der mit Freude Geschirr zerdeppert wurde. Sondern böswillige Randale in einem Gelsenkirchener Imbiss. Die Fakten.

Geschirr ging zu Bruch, Mobiliar wurde beschädigt, zwei Mitarbeiter bekamen Schläge ab – nach einer Randale in einem Gelsenkirchener Imbiss hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln können.

Zu sechst in Gelsenkirchener Imbiss am Neumarkt randaliert – Mitarbeiter geschlagen

Sechs Unbekannte haben nach Polizeiangaben am Sonntag, 30. April, in einem Imbiss auf der Bahnhofstraße randaliert und für verletzte Personen und kaputtes Inventar gesorgt. Gegen 17 Uhr randalierten sechs Tatverdächtige in dem Laden in der Nähe des Neumarktes und warfen mit Geschirr um sich. Zudem schlugen sie zwei Mitarbeiter des Imbisses, die die Situation beruhigen wollten. Die Service-Kräfte wurden leicht verletzt.

Dank der Zeugenaussagen konnten zwei Tatverdächtige, ein 29-jähriger und ein 41-jähriger Gelsenkirchener, noch vor Ort identifiziert werden. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

