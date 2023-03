Im Gelsenkirchener Apollo-Kino kam es am Samstag zu einem Vorfall während der Vorführung des Films „Creed III“.

Kino Randale beim Film „Creed“: Vorfall auch in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Erle. In ganz Deutschland werden zurzeit Vorführungen des Films „Creed III“ gestört. Auch in Gelsenkirchen kam es am Samstag zu einem Vorfall.

Kinobetreiber in ganz Deutschland sehen sich zurzeit mit einem verstörenden Trend konfrontiert: Vor allem jugendliche Besucher des Films „Creed III – Rocky’s Legacy“ stören die Vorführungen, werfen mit Popcorn, belästigen andere Besucher. Auch in Gelsenkirchen scheint dieser Trend mittlerweile angekommen zu sein.

Im Essener Kino Cinemaxx musste am vergangenen Samstag sogar die Polizei kommen, weil sich eine größere Gruppe Besucher in einer Vorstellung des entsprechenden Films daneben benommen hatte. Die Personen hatten mit Tacos und Chips geworfen und waren über Sitze geklettert. Das Kinopersonal hatte die Polizei gerufen. Diese vermutet, dass es sich bei der Aktion um einen TikTok-Trend handelt, dass es also darum geht, sich beim Pöbeln zu filmen und das Video auf der besagten Plattform hochzuladen.

In diesem Gelsenkirchener Kino gab es auch einen Vorfall

Auch im Gelsenkirchener Apollo-Kino habe es am vergangenen Samstag einen Vorfall während einer „Creed“-Vorstellung gegeben, bestätigte Betriebsleiter Ralf Kolecki. Einige Besucher hätten sich daneben benommen, Mitarbeiter hätten den Film kurz unterbrochen. „Nach einer lautstarken Ansage durch unser Kinopersonal konnte die Situation aber geklärt werden“, so Kolecki, die Polizei hätte nicht gerufen werden müssen.

Durch die Vorfälle in den anderen Kinos sei man im Apollo aber vorgewarnt, sagte Kolecki. „Wir schauen gerade bei Vorführung von ,Creed’ sehr genau hin und sehen öfter als sonst nach, ob im Saal alles in Ordnung ist“, so der Betriebsleiter.

