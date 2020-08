Ran an die Bälle: Bowling und mehr im Firebowl Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer. Mit seinen 30 Bahnen gehört das „Firebowl“ in Gelsenkirchen zu den größten Bowlingcentern im Land. Auch in Coronazeiten läuft der Spielbetrieb.

Mit seinen 30 Bahnen gehört das am Rande von Buer gelegene „Firebowl“ zu den größten Bowling-Centren des Landes. Die amerikanische Variante des Kegelns hat mittlerweile auch hierzulande ihre Liebhaber gefunden. Und sie ist bestens geeignet, einen Ferientag zu gestalten – ob mit der Familie oder in einer Gruppe von Freunden.

Geeignete Hygienemaßnahmen wurden ergriffen

Das geht auch in Corona-Zeiten: Aktuell wird nur jede zweite Bahn bespielt. Die Gesamtfläche von 3500 Quadratmetern erlaubt es, ausreichend Abstand zu halten. Geeignete Hygienemaßnahmen wurden zudem ergriffen. Ansonsten bemüht sich das Team, alles so normal wie möglich zu gestalten. Dazu gehört natürlich auch, die Spieler mit Getränken zu versorgen und auf Wunsch mit frisch gebackener Pizza. Wer mag, kann gleich loslegen: Das Bowlingcenter am Habichtsweg 10 hat am heutigen Freitag, 7. August, ab 16 Uhr geöffnet. Wie lange, das hängt von der Auslastung ab. Gleiches gilt für den morgigen Samstag, 8. August. Sonntags öffnet das Haus schon um 14 Uhr. Eine Bahn kann man reservieren unter 0209 3616830 oder firebowl-gelsenkirchen.de.