Räuber überfällt Spielhallenangestellte in Gelsenkirchen

Eine Angestellte einer Spielhalle in Gelsenkirchen ist am Dienstag, 12. Dezember, bedroht worden. So gelangte der Räuber an das Bargeld aus dem Tresor.

Räuber drückt Spielhallenangestellten Gegenstand in den Rücken - Flucht mit Bargeld aus Tresor

Die 49-jährige Frau beabsichtigte gegen 7.50 Uhr, die Spielhalle über den an der Bismarckstraße zu betreten. Als sie die Tür aufgeschlossen hatte, trat ein Mann von hinten an sie heran und drückte ihr einen Gegenstand in den Rücken, sodass die Mitarbeiterin davon ausgehen musste, dass der Täter bewaffnet ist.

Der Räuber forderte die Gelsenkirchenerin zur Herausgabe des Tresorschlüssels, dirigierte sie dann in die Toilettenräume und stahl Bargeld aus dem Tresor der Spielhalle. Nach dem Raub flüchtete der Unbekannte.

Laut Aussage der Angestellten sprach der Flüchtige gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent und einem auffallend rollendem „R“. Der Tatverdächtige ist schätzungsweise 50 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und hinkt beim Gehen leicht. Bekleidet war er mit einer Kapuzenjacke und einer Jeanshose.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

