Räuber drohen Kindern, sie „grün und blau zu schlagen“

Opfer eines räuberischen Diebstahls von älteren Jugendlichen wurden drei Teenager am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen. Jetzt hat ein Gericht die Aufnahmen der Videoüberwachung freigegeben. Mit dem Foto wird nach dem Räuber-Trio gefahndet.

Gelsenkirchen-Altstadt Jugendliche haben in Gelsenkirchen drei Teenagern aus Bochum unter Androhung von Gewalt Bargeld geraubt. Dieses Foto zeigt die Täter.

Opfer eines räuberischen Diebstahls von älteren Jugendlichen wurden drei Teenager am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen. Jetzt hat ein Gericht die Aufnahmen der Videoüberwachung freigegeben. Mit dem Foto wird nach dem Räuber-Trio gefahndet.

Räuber-Trio wird am Gelsenkrichener Hauptbahnhof gefilmt: So sehen die Gesuchten aus

Ereignet hat sich die Straftat am 6. Februar des vergangenen Jahres, das war ein Montag. Die drei Teenager im Alter von 13, 13 und 14 Jahren warten an einem Gleis am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Gegen 19.20 Uhr sind die bislang unbekannten Tatverdächtigen aggressiv auf die Kinder zugegangen, wobei einer sich vor Ihnen aufbaute und nach Geld und Handy fragte.

Diese drei älteren Jugendliche haben am Gelsenkirchener Hauptbahnhof drei Teenagern Gewalt angedroht. Sie erbeuteten Bargeld. Kameras haben die Täter aufgenommen, die Polizei fahndet nach ihnen und bittet um Zeugenhinweise. Foto: Polizei Gelsenkirchen / WAZ

Als die Kinder entgegenhielten, dass sie kein Geld hätten, drohte das Trio, die Kinder „grün und blau zu schlagen“. Aus Angst rückten die Teenager sodann Bargeld heraus.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Das Amtsgericht Essen hat die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8212 oder 0209 365 8240 entgegen. Das Foto mit den Gesuchten ist auch hier im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen