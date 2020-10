Radschnellweg 1: Dritter Bauabschnitt hat begonnen

Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Arbeiten am Radschnellweg RS1 schreiten auch auf Gelsenkirchener Stadtgebiet weiter voran. Der dritte Bauabschnitt hat nun begonnen.

Die Arbeiten auf dem dritten Bauabschnitt des Radschnellwegs Ruhr (RS1) in Gelsenkirchen haben begonnen. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Freitagnachmittag mit. Auf dem etwa einen Kilometer langen Abschnitt zwischen der Ückendorfer Straße in Gelsenkirchen und der Parkstraße in Bochum werden zunächst Büsche und alte Eisenbahnschienen entfernt, um Platz für die 7,3 Meter breiten Trasse zu schaffen.

Dieser Abschnitt des RS1 auf Gelsenkirchener Stadtgebiet wird voraussichtlich zum Ende des zweiten Quartals 2021 inklusive Beschilderung und Markierung fertiggestellt sein. Die ersten beiden Bauabschnitte von der Hattinger Straße bis zur Ückendorfer Straße sind derzeit im Bau. Für dem Umbau der Kreuzung des RS1 mit der Krayer Straße wird eine Vollsperrung an einem Wochenende notwendig. Weitere Infos dazu folgen.