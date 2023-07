So wie hier im Jahr 2018 in Schaffrath eröffnen die Kinder den Radsportabend in Gelsenkirchen-Resse am letzten Juli-Wochenende.

Veranstaltung Radrennen in Gelsenkirchen-Resse: Erst dürfen die Kinder ran

Gelsenkirchen-Resse. Am letzten Juli-Wochenende steht in Gelsenkirchen-Resse ein großes Radrennen an. 20 Kinder dürfen im Vorfeld der Veranstaltungen radeln.

Ganz im Zeichen des Nachbarlandes steht das kommende Wochenende (28. bis 30. Juli) in Gelsenkirchen-Resse: Nach einem französischen Markt am Freitag kommt am Samstag Tour-de-France-Stimmung auf, wenn das Radrennen „Skoda-Nacht der Revanche“ gestartet wird. Bevor die „Großen“ aufs Rad steigen, stehen zuvor die Kinder im Mittelpunkt.

Los geht es am Freitag, 28. Juli, um 15 Uhr mit einem französischer Markt. Markthändler aus Frankreich präsentieren dann ihre Spezialitäten, beispielsweise Austern aus Sète, Champagner und Wein, Käse aus der Camargue, Nougat aus Montpellier und vieles mehr. „Französische Musik als Untermalung sorgt für schönstes Urlaubsflair“, verspricht Organisator Michael Zurhausen.

Gelsenkirchens OB Karin Welge eröffnet die Veranstaltung

Der Samstag gehört dann ganz dem Radsport. Bereits um 14 Uhr startet auf der großen Skoda-Bühne ein Mitmachprogramm für Jung und Alt – Skoda ist einer der Hauptsponsoren der Tour de France, die Bühne kommt direkt vom Tourfinale aus Paris nach Resse. Um 18.15 Uhr wird Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge den Radsportabend mit dem Namen „Nacht der Revanche“ um den großen Preis des Autohauses Kläsener offiziell eröffnen. Die „Revanche“ bezieht sich übrigens auf die 29. City Nacht von Schaffrath, die am 7. Juni stattfand.

Bevor die Profis aufs Rad steigen und ihre Runden um den Marktplatz drehen, sind aber zunächst um 19 Uhr die Kinder an der Reihe. Für 20 Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren aus Gelsenkirchen hat die Wohnungsgesellschaft GGW 20 Lauflernrädchen für den Junior Cup zur Verfügung gestellt, 130 Meter legen die Kleinen darauf zurück. „Die Lauflernrädchen dürfen die Kinder nach Ende des Rennens behalten“, sagt Michael Zurhausen.

Für das Kinderrennen kann man sich noch anmelden. Die Anmeldungen nimmt Bezirksbürgermeister Wilfried Heidl entgegen, entweder telefonisch unter 0151 116 470 85 oder per E-Mail an wilfried.heidl@gelsenkirchen.de.

