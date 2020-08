Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen machen können.

Blaulicht Radlerin bei Unfall in Bulmke-Hüllen schwer verletzt

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Nach einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radlerin aus Gelsenkirchen schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen: Es geht um Unfallflucht.

Schwer verletzt wurde eine 62-jährige Fahrradfahrerin am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Hohenzollernstraße in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 7.40 Uhr war die Frau mit ihrem E-Bike auf der Hohenzollernstraße in Richtung Ückendorf unterwegs. Als sie die Wanner Straße überqueren wollte, stieß sie mit einem hellen Kleinwagen zusammen, der rechts in die Wanner Straße einbog. Sie stürzte und verletzte sich schwer. Die noch unbekannte Person am Steuer des Kleinwagens fuhr davon.

Hier können sich Zeugen melden

Die Gelsenkirchenerin begab sich in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Polizei bittet die Fahrerin oder den Fahrer des Kleinwagens, sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Kleinwagen oder der Person am Steuer machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365-6230 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leitstelle) entgegen.