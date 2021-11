Radio Herby bietet Informationen von Schülern für Schüler

Schüler und Lehrer der Gesamtschule Erle machen in Gelsenkirchen Radio: Marlon Waschke und Micail Schilde sitzen in einem kleinen Studio.

Gelsenkirchen-Erle. Seit dreißig Jahren gestalten Schüler der Gesamtschule Erle im Osten Gelsenkirchens einmal im Monat eine Radiosendung. Das ist ihre Geschichte.

Eine Radiosendung von Erler Schülern für Schüler aus der ganzen Stadt, das bietet „Radio Herby“ seit nunmehr 30 Jahren. Im November war die 555. Sendung auf der Frequenz von Radio Emscher Lippe zu hören. Damals wie heute gestalten die jungen Menschen gern die Sendung. 1991, im Gründungsjahr, ist Radio noch ein echtes Abenteuer. Erstaunlich ist, trotz sozialer Medien und YouTube hat sich das nicht geändert. Die Schüler sind mit Enthusiasmus bei der Sache.

Die Idee zur AG haben einst die Schüler der Gerhardt-Hauptmann-Realschule selbst, erinnert sich Herbert Fox. Ganze zwanzig Jahre lang betreut der Lehrer die AG. „1989 hatte ich die Schülerzeitung gegründet mit meiner 8. Klasse. Als die Jugendlichen in der 10. Klasse waren, kamen sie zu mir mit dem Wunsch, eine Radiosendung zu gestalten.“

In Ingrid Scheld von der Fachhochschule findet er Unterstützung. „Sie hat für die ersten Sendungen die Technik von der Landesanstalt in Düsseldorf besorgt. Drei Jahre lang, bis zu ihrem Tode, haben wir die Sendungen in der Musikschule aufgenommen.“ Dann zieht das Projekt an die Mühlbachstraße um. In einen Raum im ersten Obergeschoss, wo nun die erforderliche Technik gelagert wird. Damals ist das noch recht viel. „Wir haben ja zum Beispiel die Tonbänder noch von Hand geschnitten.“

Thema ist das Schulleben

Wann „Radio Herby“ zu hören ist „Radio Herby“ geht immer am zweiten Sonntag eines Monats auf Sendung. Das Format wird ab 19.04 Uhr auf der Frequenz von Radio Emscher Lippe ausgestrahlt. Den ungewöhnlichen Namen übrigens hat die Sendung durch den langjährigen Leiter Herbert Fox. Der erste Vorschlag der Schüler sei „Radio Schwachsinn“ gewesen. Der Gegenvorschlag des Lehrers, der sich dabei an seinem Vornamen orientierte, habe dann den Zuschlag erhalten. Weitere Informationen gibt es online unter radioherby.de. Hier kann man auch in vergangene Sendungen rein hören.

Heute ist das natürlich alles anders. Die moderne Technik hat auch an der heutigen Gesamtschule Einzug gehalten. Geändert hat sich auch das Format: War das Angebot einst eine Pflicht-AG (Noten inklusive), ist das Angebot heute freiwillig. Die Schüler arbeiten in ihrer Mittagspause an den Sendungen. Immer gemeinsam mit dem heutigen Leiter der AG, Klaus Huesmann-Schilde. „Grundsätzlich geht es immer um das Schulleben im Allgemeinen“, erklärt er. Das könne vieles sein, von der Ersten-Hilfe-Ausbildung für Lehrer bis hin zu Informationen zur Berufswahl. Die letzten Monate aber hat natürlich ein Thema alles dominiert: das Leben mit Corona. „Da sind wir mit Radio Herby immer am Puls der Zeit.“

„Wenn wir einen Themenvorschlag haben, können wir das immer einbringen“, erzählt Deniz Milli. Seit der 5. Klasse ist er dabei. Heute ist er in der 11. Klasse. „Die Moderation übernehmen wir im Wechsel. Andere machen dann die Interviews mit Lehrern oder Schülern. Wir überlegen gemeinsam, wer macht was.“ Das sei sehr gerecht aufgeteilt, so der junge Mann. Sobald man alles beisammen habe, produziere man gemeinsam die knappe Stunde Radiosendung. Und wenn die ausgestrahlt wird, sitzen dann alle vor dem Radio? Eher nicht, gestehen die Schüler. Aber schließlich wissen sie ja auch, was gesendet wird.

Die gute Gemeinschaft und Kekse runden das Projekt ab

Die Freude bestehe vielmehr in der Produktion. „Es ist richtig spannend, die Themen zu bearbeiten“, sagt Victoria da Silva Frank. Die Fünftklässlerin ist die jüngste im Bunde. Da gebe es aber noch einen Faktor, der für alle die Attraktivität erhöht, plaudern die Schüler aus dem Nähkästchen. „Es gibt oft leckere Kekse bei den Treffen“, sagt Mikail Sari. „Für mich ist auch die gute Gemeinschaft ein Grund, dabei zu sein“, sagt Ivanov Ion. „Und wir lernen viel.“ Was genau? „Zum einen natürlich technisch. Aber auch über andere. Wenn wir zum Beispiel Lehrer interviewen.“ – „Wir haben auch gelernt, wie es hinter den Kulissen eines Radiosenders abläuft“, sagt Mikail Sari. Denn ein Besuch bei Radio Emscher Lippe gehört in jedem Schuljahr für die jungen Radiomacher natürlich dazu.

