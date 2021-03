Radfahrer: Mit digitaler Hilfe durch Gelsenkirchen touren

Radfahren in Gelsenkirchen: Touren durch die Stadt sind jetzt bei der Digital-Plattform „Komoot“ zu finden.

Gelsenkirchen. Das schöne Wetter lockt zu Rad- und Wandertouren ins Freie. Routen durch Gelsenkirchen sind jetzt auf einer digitalen Plattform zu finden.

Die Temperaturen steigen, und damit auch die Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu bewegen. Die Gelsenkirchener Stadtmarketing Gesellschaft (SMG) hat jetzt zur Eröffnung der Freiluftsaison für alle Radfahrer, aber ebenso für Wanderer und Spaziergänger, verschiedene digitale Touren durch Gelsenkirchen zusammengestellt.

„Neben gedruckten Rad- und Wanderkarten gewinnen digitale Angebote immer mehr an Bedeutung“, sagt Jürgen Hartwich von der SMG. Eines davon sei die Plattform „Komoot“, die mit Routenbeschreibungen und Bildmaterial digitaler Begleiter schon vor Beginn und mit dem Smartphone auch während der Tour ist. Mit zunächst zwei Radtouren und drei Wandertouren präsentiert sich Gelsenkirchen jetzt auf komoot.de. Neben Informationen zur voraussichtlichen Länge und Dauer sowie Steigung und Gefälle wird der Verlauf zusätzlich mit Fotos visualisiert.

Diese Routen führen durch Gelsenkirchen

Bei den Radtouren führt die „Kleine Route ab/bis Hauptbahnhof“ mit einer Länge von rund 30 Kilometern unter anderem an der Marina Graf Bismarck, der Schleuse am Rhein-Herne-Kanal und dem Wissenschaftspark vorbei. Mit einer Länge von 57 Kilometern lädt die „Burgen- und Schlösserroute“ zum Besuch von Schloss Horst, Haus Lüttinghof, sowie den Schlössern Westerholt, Herten und Berge ein.

Hinzu kommen drei Wanderrouten, die in rund einer bis fünf Stunden zu bewältigen sind: „Von der Innenstadt schnell ins Grüne“ (etwa 75 Minuten durch den Stadtgarten und Revierpark Nienhausen), „Wandern von Ückendorf bis Bismarck“ und „Durch den Südwesten“ heißen die Touren, wobei letztere die längste ist und vom Mechtenberg bis zum Nordsternpark verläuft.

Unter dieser Adresse findet man die Touren

„Sobald sich die allgemeine Situation wieder bessert,“ verspricht SMG-Geschäftsführer Markus Schwardtmann, „werden wir auch wieder mit der mobilen Touristinfo und der Fahrradwaschstraße an den Hotspots der Radler in Gelsenkirchen vertreten sein, um vor Ort über das Radfahr- und Wanderangebot zu informieren und mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen.“ Auf Initiative der SMG wird in diesen Tagen eine weitere Radservicestation im Hafen Graf Bismarck aufgebaut.

Die Gelsenkirchener Touren findet man auf www.komoot.de/user/1836030421813/tours.