Raddieb gefilmt und in Gelsenkirchen festgenommen

Gelsenkirchen-Horst. Ein mutmaßlicher Raddieb sitzt in Untersuchungshaft. Der Besitzer filmte den Mann bei seinem Beutezug in Gelsenkirchen.

Einen mutmaßlichen Fahrraddieb (37) hat die Gelsenkirchener Polizei am Donnerstag, 13. August, festgenommen. Wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr hat ein Richter Untersuchungshaft angeordnet.

Diebstahl des E-Bikes in Gelsenkirchen-Horst gefilmt und Polizei eingeschaltet

Nach Polizeiangaben hat der 62-jährige Besitzer eines schwarzen E-Bikes den mutmaßlichen Dieb am Sonntag, 9. August, zwischen 10.25 und 11.15 Uhr an der Essener Straße im Stadtteil Horst bei der Tat gefilmt und diese Aufnahmen der Polizei zur Verfügung gestellt.

Wiederholungstäter in Gelsenkirchener Wohnung festgenommen

Gelsenkirchener Ermittler erkannten den Gefilmten dann im Zusammenhang mit einem anderen laufenden Verfahren wegen Fahrraddiebstahls wieder und nahmen den 37-Jährigen am Donnerstagmorgen in einer Wohnung an der Vereinsstraße in Horst fest.

Gestohlenes E-Bike wurde in Gelsenkirchener Wohnung nicht gefunden

Das entwendete hochwertige Fahrrad fanden sie dabei nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr die Untersuchungshaft für den 37-Jährigen anordnete. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.