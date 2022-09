Sänger Hartmut Engler und seine Band PUR gastieren anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens am 24. September in der Arena auf Schalke.

Kultur & Musik PUR feiert am Samstag wieder mit Freunden in Schalker Arena

Gelsenkirchen. Peter Maffay, Max Giesinger, Cassandra Steen: Die Band PUR hat für ihren ausverkauften Auftritt auf Schalke prominente Mitstreiter eingeladen.

Auf Schalke haben sie sich längst den Status des gerngesehenen Stammgastes erarbeitet: „PUR and Friends“ heißt es an diesem Samstag, 24. September, bereits zum siebten Mal. Vor 20 Jahren gab es die Erstauflage dieses Formats, bei dem die Band aus dem Schwabenland nicht nur die eigenen Hits auf großer Bühne präsentiert, sondern dazu auch noch prominente Mitstreiter einlädt. Diesmal sind etwa Peter Maffay, Max Giesinger und Cassandra Steen mit dabei. Kein Wunder, dass der Abend (Einlass: 17 Uhr, Beginn: 19.45 Uhr) seit Wochen restlos ausverkauft ist.

Nach Ed Sheeran und den Rolling Stones das dritte Großereignis dieses Arena-Sommers

„PUR and Friends“ hieß es bereits im September 2017 in der Schalker Arena. Auch damals war der Abend ausverkauft. Foto: Volker Hartmann

Nach den drei Auftritten von Ed Sheeran mit insgesamt rund 180.000 Gästen Anfang Juli sowie dem umjubelten Konzert der Rolling Stones steht nun also das nächste musikalische Großereignis dieses Sommers in der Gelsenkirchener Arena an. 68.000 Fans aus der gesamten Republik werden erwartet. Es passen diesmal wieder so viele Menschen hinein, weil die Bühne genau wie bei Ed Sheeran in der Mitte des Spielfeldes aufgebaut wird. So ist es möglich, alle vier Tribünen zu füllen. Beim Stones-Auftritt war die Südkurve leer geblieben, weil deren Bühne direkt davor aufgebaut war.

„Endlich wieder auf Schalke und dann auch noch vor ausverkauftem Haus – mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen“, jubilierte PUR-Sänger Hartmut Engler und versprach der Anhängerschaft: „Es wird ein großer Abend mit hochkarätigen Gästen.“ Neben den angekündigten Co-Stars dürften sich alle Besucherinnen und Besucher auch noch auf zusätzliche Überraschungen im Line-Up freuen, so Engler.

Peter Maffay und der Sänger der Band The Hooters sind ebenfalls zu Gast

Einer von jenen, deren Name bereits im Vorfeld genannt wurde, ist Peter Maffay. Der seit Jahrzehnten erfolgreiche Sänger ist ja eh eine Instanz in der hiesigen Musikbranche. Doch seine sympathischen Auftritte als Juror in der beliebten TV-Casting-Show „The Voice of Germany“, die derzeit auf Pro Sieben und Sat.1 läuft, haben dem Deutsch-Rocker und Musical-Erfinder einen weiteren Popularitätsschub beschert.

Die Fans dürfen sich auch auf ein Wiedersehen mit Eric Bazilian freuen. Er hatte in den 80er Jahren als Sänger mit seiner Band The Hooters einige Monsterhits – etwa „All You Zombies“, „Johnny B“, „Satellite“ oder „500 Miles“. Und Fools Garden pflücken bis heute eifrig Tantiemen von ihrem „Lemon Tree“. Auch sie sind am Samstag auf Schalke am Start. Genau wie Rüdi: Der junge Mann mit Down-Syndrom stand ja bereits mit Engler & Co auf der Bühne und hat von ihnen inzwischen sogar einen eigenen Song („Mein Freund Rüdi“) gewidmet bekommen.

Neben „20 Jahre PUR auf Schalke“ gibt es noch einen weiteren runden Geburtstag zu feiern: Denn die Band zelebriert zeitgleich ihr 40-jähriges Bestehen. Und auch deshalb wird sich Arena am Samstag einmal mehr in ein prall gefülltes „Abenteuerland“ verwandeln.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen