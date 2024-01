Eine Bettlerin hat in Gelsenkirchen zwei Teenager verfolgt und attackiert – diese hatten die Frau zuvor angeblich bestohlen. (Symbolbild)

Blaulicht Prügelei in Gelsenkirchen: Bettlerin verfolgt zwei Mädchen

Gelsenkirchen-Altstadt Weil zwei Teenager eine Bettlerin in Gelsenkirchen bestohlen haben sollen, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz auf der Bahnhofstraße.

Für einen größeren Polizeieinsatz sorgte eine Prügelei zwischen einer Bettlerin und zwei 13-jährigen Mädchen am vergangenen Freitag auf der Gelsenkirchener Bahnhofstraße. Allen Beteiligten werden Straftaten vorgeworfen.

Eine 30-Jährige hatte nach ihren Angaben gegen 16 Uhr auf der Bahnhofstraße gebettelt, als zwei Mädchen an ihr vorbeiliefen, ihr gesammeltes Kleingeld an sich nahmen und es schließlich wegwarfen. Daraufhin sei die Frau den beiden 13-Jährigen bis in eine Buchhandlung gefolgt und habe die Konfrontation gesucht.

Gelsenkirchener Polizei ruft Verstärkung hinzu

Zeugen berichteten, dass sie die beiden Teenager an den Haaren gezogen und körperlich angegangen sei. Eine Angestellte der Buchhandlung sei schließlich dazwischen gegangen und habe die Polizei alarmiert. Inzwischen hatten sich aber zahlreiche Schaulustige sowie Familienmitglieder der beiden 13-jährigen Mädchen dort versammelt, sodass die Polizei weitere Beamtinnen und Beamte hinzuzog.

Die 30-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen in Bezug auf den Diebstahl des Kleingeldes gegen die beiden Mädchen dauern an.

