Protesttag: Nur zwei Apotheken in Gelsenkirchen im Notdienst

Mit einem bundesweiten Protesttag machen die Apothekerinnen und Apotheker am 14. Juni auf ihre prekäre Lage aufmerksam. Auch in Gelsenkirchen bleiben dann die Apotheken geschlossen, lediglich zwei Apotheken im Notdienst gewährleisten die Versorgung.

Gelsenkirchen. Mehr Geld, weniger Bürokratie: Bundesweit bleiben am 14. Juni Apotheken geschlossen, auch in Gelsenkirchen. Wo es eine Notversorgung gibt.

Bundesweit schlagen Apothekerinnen und Apotheker Alarm. Schon lange sehen sie sich am Limit, haben mit Lieferengpässen, Personalnot und Unterfinanzierung zu kämpfen, auch in Gelsenkirchen. Am Mittwoch, 14. Juni, wird es deshalb einen deutschlandweiten Protesttag geben, an dem sich auch die hiesige Apothekerschaft beteiligt und ihre Apotheken dann geschlossen hält. Allein die Notdienstapotheken werden dann eine Versorgung mit Medikamenten in Gelsenkirchen gewährleisten.

In der Zeit von Mittwoch, 14. Juni, 9 Uhr, bis Donnerstag, 15. Juni, 9 Uhr sind das: die Alte Elefanten-Apotheke an der Essener Straße 12 in Horst (Telefon: 0209/55765); und die Neue Stadtapotheke an der Hochstraße 70-70a (0209/80027575) in Buer.

„Ich bin erstaunt, wie viel Zuspruch wir aus der Apothekerschaft erfahren haben“, berichtet Apotheker-Sprecher Christian Schreiner einen Tag vor dem geplanten Protesttag. Seiner Schätzung nach würde nur ein bis zwei Prozent der Apotheken in NRW nicht schließen.

