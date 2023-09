Mit 39,7 Prozent hatten die in Nordrhein-Westfalen gemeldeten Prostituierten Ende 2022 am häufigsten eine rumänische Staatsangehörigkeit. (Symbolbild)

Prostitution Prostituierte in Gelsenkirchen: Unter 45 Jahre, ausländisch

Gelsenkirchen. Während der Pandemie ging die Zahl der gemeldeten Prostituierten zurück, zuletzt stieg sie wieder. Was die Behörden über die Sexarbeiter wissen.

Ende 2022 waren in Nordrhein-Westfalen 7419 Personen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) angemeldet, das waren 859 mehr als zum Jahresende 2021. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW) als Statistisches Landesamt mitteilt, war die Zahl der gemeldeten Prostituierten Ende 2022 aber um mehr als ein Fünftel (- 21,7 Prozent) niedriger als vor Beginn der Corona-Pandemie zum Jahresende 2019 (damals: 9472).

In Gelsenkirchen waren zum Stichtag der Erhebung 44 Prostituierte gemeldet, von denen 31 zwischen 21 und 45 Jahre alt sind. Zum Alter der 13 anderen gemeldeten Sexarbeiterinnen- und Sexarbeiter in der Stadt gibt es keine Altersangaben. Der Großteil der Prostituierten, die in der Emscherstadt anschaffen sind laut Statistik nicht deutsche Staatsbürgerinnen (38 Personen).

Zum Vergleich: Ende 2019 waren in Gelsenkirchen noch 115 Personen gemeldet, die der Prostitution nachgingen. 93 von ihnen hatten eine ausländische Staatsbürgerschaft.

Besonders viele Prostituierte in NRW kommen aus Rumänien und Bulgarien

Mit 39,7 Prozent hatten die in Nordrhein-Westfalen gemeldeten Prostituierten Ende 2022 am häufigsten eine rumänische Staatsangehörigkeit; 19,4 Prozent waren Deutsche. Am dritthäufigsten hatten Prostituierte die bulgarische Staatsangehörigkeit (12,1 Prozent); es folgten polnische (4,8 Prozent) und spanische (4,5 Prozent) Staatsangehörige.

Knapp vier Fünftel (78,4 Prozent) der angemeldeten Prostituierten waren zwischen 21 und 45 Jahren alt. 17,5 Prozent waren 45 Jahre alt oder älter und weitere 4,1 Prozent waren 18 bis 20 Jahre alt.

Die Ergebnisse der Statistik nach dem ProstSchG basieren auf den Angaben der für die Anmeldungen zuständigen Behörden. Für die Prostituierten besteht seit dem 1. Juli 2017 eine Anmeldepflicht. Zur Zahl nicht angemeldeter Prostituierter liegen keine Angaben vor.

