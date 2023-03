„Projekt Zeitenwende“ sucht noch Ideengeber für neue Utopien

Gelsenkirchen. Genug mit Resignation und Krisenstimmung: Das „Projekt Zeitenwende“ will Utopien für eine positive Zukunft entwickeln – auch in Gelsenkirchen.

Die Menschheit leidet gerade unter einem massiven Problemdruck. Ob Klimakrise, Ukraine-Krieg, Hungersnöte in Teilen der Welt, Pandemien oder die immer weiter auseinanderdriftende Schere zwischen Arm und Reich: Es scheint, als wollten die Negativ-Nachrichten überhaupt kein Ende mehr nehmen. Das stellt für immer mehr Bürger eine immense psychische Belastung dar.

Dagegen will nun auch der hiesige Verein Aktuelles Forum (AF) etwas tun – und sucht deshalb Mitstreiter, die nicht nur skeptisch und furchtvoll in die Zukunft blicken wollen, sondern kreativ und optimistisch. „Dystopien, in denen alles nur schwarzgemalt wird, gibt es schon genug“, sagt AF-Vorsitzender Hans Frey. „Es wird Zeit für mehr Utopien.“

Auftaktveranstaltung am Dienstag im Gelsenkirchener DGB-Haus der Jugend

Genau diese sollen in den kommenden zwei Jahren entwickelt werden. Und zwar unter einer möglichst großen Beteiligung von breiten Teilen der Gesellschaft. Zum Auftakt dieses neuen, bundesweit aufgesetzten Projektes gibt es zahlreiche Informationsveranstaltungen. Die in Gelsenkirchen findet am Dienstag, 28. März, statt. Beginn im DGB-Haus der Jugend an der Gabelsberger Straße 12 in der Altstadt ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Und wir hoffen, dass möglichst viele interessierte Ideengeber vorbeischauen und mitdiskutieren wollen“, sagt Frey.

„Projekt Zeitenwende – Kongress der Utopien“ heißt diese Initiative, der sich auch das AF angeschlossen hat und die sich bewusst gegen die immer weiter um sich greifende Resignation und Weltuntergangsstimmung wenden will. Denn in diesen Zeiten des Umbruchs, in denen wir uns laut Frey befinden, reiche ein schnödes „Weiter so“ oder ein konsequentes Wegschauen bei Ausblendung von Tatsachen einfach nicht mehr aus. „Es müssen jetzt unkonventionelle Gedanken, ungewöhnliche Ideen und Innovationen her. Genau diese Utopien brauchen wir“, sagt der frühere Landtagsabgeordnete.

Vernetzung aller Beteiligten ist ein wichtiges Ziel des Projekts

Inzwischen hat sich Frey durch die Veröffentlichung von viel beachteten und preisdekorierten Science-Fiction-Büchern einen Namen gemacht. Und die Vergangenheit habe ja eindrucksvoll gezeigt, so Frey, „dass scheinbare Verrücktheiten und technische Unglaublichkeiten, die einst in der Science-Fiction-Literatur beschrieben wurden, sich Jahrzehnte später als Realität erwiesen haben“. Und ein solch positiv gefärbter, visionärer Blick nach vorn soll nun im „Projekt Zeitenwende“ erarbeitet werden.

Bei der Auftaktveranstaltung wird neben Frey auch der Berliner Verleger und Autor Klaus Farin zugegen sein. Dieses Duo bildet gemeinsam mit Dr. Christian Kellermann, Autor Hardy Kettlitz und Zukunftsforscher Dr. Karlheinz Steinmüller das Kernteam der Projektinitiatoren. Ein Ziel ist auch die Vernetzung aller beteiligten Personen und Organisation. Mit im Boot sitzen bereits die Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin, das Germanistische Institut der Ruhr-Uni Bochum, die Stiftung Respekt oder eben das AF als anerkannter Träger der politischen Weiterbildung.

Bis 2025 Handlungsempfehlungen für politische Entscheider erarbeiten

Im Jahr 2025 sollen auf einem Kongress alle bundesweit entwickelten Ideen zusammengetragen und daraus dann konkrete Handlungsempfehlungen für die politischen Entscheider erarbeitet werden. „Der Weg dorthin ist schon ein Stück weit das Ziel“, sagt Frey. Ist er denn tatsächlich überzeugt, dass dies der richtige Weg ist, um die großen Probleme unserer Zeit zu bekämpfen? „Einer muss ja den Anfang machen“, antwortet er. Eine Haltung nach dem Motto „Das hat doch alles gar keinen Zweck“ führe am Ende immer auf den falschen Weg. Also her mit all den Utopien!

