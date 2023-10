Pro-Palästina-Demo in Gelsenkirchen: Polizei vorbereitet

Eine Pro-Palästina-Demonstration (Symbolbild) wie hier in Frankfurt findet am Freitag, 20. Oktober, in Gelsenkirchen statt. Die Polizei ist nach Angaben eines Sprechers vorbereitet.

Gelsenkirchen. Eine Pro-Palästina-Demonstration in Gelsenkirchen mobilisiert Polizei und die Initiative gegen Antisemitismus. Die jüdische Gemeinde ist in Sorge.

Die Initiative gegen Antisemitismus (IGA) Gelsenkirchen schlägt wegen einer „Demonstration für Palästina“ Alarm. Wie ein Sprecher mitteilte, haben „bekannte antisemitische Netzwerke“ zu der Protestveranstaltung aufgerufen.

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass eine Demonstration für Freitag, 20. Oktober, von 17 bis 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz angemeldet sei. Angemeldet worden sei die Demonstration mit etwa „200 Teilnehmern“ von einem „Gelsenkirchener Bürger“. Die Polizei werde mit starken Kräften vor Ort sein und bei Straftaten wie volksverhetzenden Parolen sofort einschreiten, so der Sprecher weiter.

IGA-Sprecher: Netzwerk um Terrorgruppe mobilisiert Demonstranten in Gelsenkirchen

Nach Angaben des IGA-Sprechers würden unter anderem „auf den Social-Media-Kanälen des der Terrorgruppe PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas) nahestehenden Samidoun-Netzwerkes und weiterer einschlägig bekannter Plattformen Teilnehmer für die Demonstration“ mobilisiert. Der Sprecher erinnerte an die schrecklichen Szenen aus dem Mai 2021, als antisemitischer Hass bei einer Kundgebung in der Nähe der Gelsenkirchener Synagoge offen zutage trat. Die Bilder sorgten republikweit für eine Schockwelle. Lesen Sie dazu:Erst setzt er Juden herab, jetzt fegt er vor der Synagoge

Ob eine Gegendemonstration geplant sei, ließ der IGA-Sprecher offen. Man denke über „eine Menschenkette der Solidarität“ an der Synagoge nach. Das Gotteshaus an der Georgstraße in der Gelsenkirchener Innenstadt und der Bahnhofsvorplatz liegen nur wenige Hundert Meter auseinander. Die frühere Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Judith Neuwald-Tasbach sagte, dass die Gemeinde in Sorge sei. Sie habe Angst, dass der Nahost-Konflikt sich zu einem Flächenbrand entwickele, der bis nach Deutschland reiche.

