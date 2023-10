Primark verärgert Gelsenkirchener und erntet Spott

Auf einem Plakat der geschlossenen Primark-Filiale in Gelsenkirchen wird für den Store in „Dotmund“ geworben. Das sorgt für einigen Spott auf der Bahnhofstraße.

Gelsenkirchen. Die Primark-Filiale in Gelsenkirchen ist nun endgültig geschlossen. Zum Abschied leistet sich das Unternehmen noch einen Fehler und erntet Spott.

Als im Sommer Galeria-Kaufhof seine Türen an der Bahnhofstraße für immer schloss und anschließend ein Plakat ins Schaufenster klebte, auf dem man sich bei den Gelsenkirchener Kunden bedankte, um gleich darauf hinzuweisen, in welcher anderen Stadt man bei Kaufhof stattdessen noch einkaufen kann, war der Unmut vieler Passanten groß. Nicht wenige fühlten sich verhöhnt.

Ähnliche Reaktionen kann man nun vor der ebenfalls für immer geschlossenen Primark-Filiale wenige Meter weiter beobachten. „Es war schön hier, Gelsenkirchen. Wir freuen uns auf dich in den nächstgelegenen Stores“, heißt es dort auf einem Plakat. Verwiesen wird auf die Primark-Filiale in Essen und auf die in „Dotmund“.

Unmittelbar darunter ist Dortmund zwar gleich zweimal richtig geschrieben, für den Ausrutscher gibt es dennoch einigen Spott.

Mehr zum Thema:Die Innenstadt Gelsenkirchens musste zuletzt eine Serie von Negativnachrichten hinnehmen. Was nach dem Aus von Kaufhof und Primark kommen könnte

