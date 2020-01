Bottrop/Gelsenkirchen. Hauptsache Hut: Gemeinsame Gala der Lions in Bottrop fand Anklang. Der Erlös geht an den Gelsenkirchener Verein für Trauerbegleitung „Lavia“.

Die Charity Party „You can leave your hat on“ der vier Lions Clubs Bottrop, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen-Buer und Gladbeck ist am Samstagabend im Bahnhof Nord in Bottrop als besondere Veranstaltung für den guten Zweck bei 140 Besuchern aus Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck angekommen. Die Erlöse des Abends von etwa 4000 Euro gehen an den Verein für Trauerbegleitung Lavia.

Alle Gäste kamen dem Motto zufolge mit verschiedenen Hüten. Die Charity-Party ist von Erwachsenen aller Generationen besucht worden. Die Lions Clubs zeigten sich vom Erfolg begeistert. „Alle Gäste haben sich gut amüsiert“, sagte die „Zonen Chairperson“ Ulrike Dreier vom Lions Club Gelsenkirchen-Buer als Koordinatorin der Veranstaltung, die bis in den frühen Sonntagmorgen noch als Tanzveranstaltung von einigen Gästen genutzt wurde. „Durchweg alle Gäste waren begeistert und möchten im nächsten Jahr wiederkommen“, betonte Ulrike Dreier.

Casino wurde zum Tanzclub

Die Besucher haben für ihre Eintrittskarten jeweils 89 Euro bezahlt, und zwar für Speisen, Getränke, ein Starterset fürs Spielcasino und als Spende für Lavia. Los ging die Party mit Getränken und Essensangeboten, dann standen Gäste in Zweierreihen an den Spieltischen und später waren Musik und Tanzen angesagt. Bei den Spielen konnten als Preise zwei VIP-Karten für die Loge vom Fußballbundesligisten Schalke 04 gewonnen werden.

Gemeinsame Gala wird wiederholt

Der Verein für Trauerbegleitung unterstützt gerade 16 Gruppen mit insgesamt 153 Kindern und zudem Familien, in denen Väter, Mütter oder Geschwister gestorben sind. „Wir arbeiten präventiv“, betonte Mechthild Schroeter-Rupieper vom Institut Lavia bei der Veranstaltung im Gespräch mit der WAZ. Da es keine anderen finanziellen Unterstützungen gibt, ist Lavia auf Spenden angewiesen. Sie werden oft von Kindergärten und Kinderärzten über Bedarfe informiert. 2015 hat sich Lavia auch um die 16 Halterner Opfer des Germanwings-Absturzes gekümmert.

Ulrike Dreier begrüßte die Gäste. „Ich sehe viele Hüte und finde toll, dass alle mitmachen. Und ich freue mich, dass so viele Gäste gekommen sind.“ Die gemeinsame Charity-Party der vier Clubs soll nächstes Jahr wiederholt werden. Bisher haben die Lion-Clubs nur eigene Veranstaltungen gemacht. In Bottrop waren dies unter anderem Facharbeitspräsentationswettbewerbe.