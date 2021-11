Premiere: Gelsenkirchener „K.L.O.W.N.“-Theater spielt Frisch

Gelsenkirchen-Hassel. Aus dem Gelsenkirchener Bonni auf die Bühne: So bereitet die Gruppe „K.L.O.W.N.“ Max Frischs „chinesische Mauer“ vor. Regie führt Ulrich Penquitt.

Die Theatergruppe „K.L.O.W.N.“ bereitet eine neue Premiere vor. Das „Junge Schauspiel“ aus dem Bonni im Stadtteilzentrum Hassel zeigt „Die chinesische Mauer“ von Max Frisch. Einmal mehr führt der Gelsenkirchener Schauspieler Ulrich Penquitt vom „Trias Theater-Ruhr“ die Regie.

Corona-Pandemie unterbrach die Arbeit an dem Theaterprojekt

Schon vor dem Ausbruch der Pandemie, Ende 2019, begannen die Proben. Doch die Kontaktbeschränkungen machten daraus eine echte Herausforderung – Personalprobleme inklusive. „Durch Corona haben sich ein paar Verschiebungen in der Besetzung und Rollenverteilung ergeben“, so Ulrich Penquitt. Zwei Schauspielerinnen seien ausgestiegen. Allerdings habe man Ersatz gefunden. Eine ist die erst 17-jährige Emma Höhle, Schülerin der Gesamtschule Bismarck. „Dadurch ist unsere Altersbesetzung erweitert worden. Bei den K.L.O.W.N.s spielen jetzt zwölf Menschen von 17 bis 70 Jahren. Diese Altersstruktur erwies sich früher schon als sehr inspirierend für alle. Junge können von ,Alten‘ lernen und umgekehrt.“

Gelsenkirchener Theatergruppe bringt Despoten auf die Bühne

Das nun eingeübte Drama des Schweizer Schriftstellers Max Frisch ist eine makabre Revue-Ballade der menschlichen Unbelehrbarkeit. Die chinesische Mauer steht dabei symbolisch für die Mauer, mit der sich Despoten gegen die Wahrheit abriegeln. Derer gibt es in diesem Stück viele: Napoleon, Brutus, Pontius Pilatus, Kleopatra, noch Wang Ti, der Kaiser von China. Und sie alle bekennen sich nicht schuldig am Untergang der Menschheit mitgewirkt zu haben. Schlimmer noch: auch das Volk, einmal an die Macht gekommen, schaltet sich in den Kreislauf der Unterdrückung ein. Die Liebe ist die einzige Möglichkeit, noch einmal davonzukommen, sagt Frisch, der leidenschaftliche Pazifist.

Die Premiere findet am Samstag, 20. November, um 20 Uhr in der Lukaskirche am Eppmannsweg 32 statt. Eine weitere Vorstellung steht Montag, 22. November, um 20 Uhr an. Karten kosten 6 Euro im Vorverkauf und 9 Euro an der Abendkasse.

Eine Anmeldung wird empfohlen unter 0209-377803121 oder trias@gelsennet.de. Weitere Vorstellungen sind für Februar kommenden Jahres geplant.

