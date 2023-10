Premiere für die WDR-Maus beim Gelsenkirchener Museumstag

Moderator André Gatzke besichtigt mit der Maus beim „Türöffner-Tag“ das Schloss-Museum in Gelsenkirchen-Horst.

Gelsenkirchen-Horst. Auf den Spuren der Archäologen und Ritter: Das Erlebnismuseum Schloss Horst in Gelsenkirchen öffnete seine Türen zum Familienfest mit der Maus.

Nur eine Maus im Schloss? Nein, es ist „die Maus“, die mit der WDR-Sendung, nicht nur für Kinder geeignet. Und mit Legendenstatus ausgestattet. Und sie ist zum erstem Mal da, auf Schloss Horst, das ja um einige Jahrhunderte älter ist als das orangefarbene Tierchen mit den Klack-Klack-Augen. Es ist „Türöffner-Tag“ und großes Museumsfest für die ganze Familie. Das Thema lautet: „wertvolle Schätze“.

Ausnahmsweise hat an diesem Tag die Museumspädagogin Dörte Rotthauwe sogar die Vitrine einmal aufgeschlossen, in der eine Kanne zu bewundern ist. Die ist allerdings aus unzähligen Bruchstücken zusammengesetzt und eins ihrer Lieblingsstücke. Die archäologischen Arbeiten rund um den Wohnsitz von Rutger von der Horst im 16. Jahrhundert stehen an diesem Tag besonders im Blick.

Museumspädagogin Dörte Rotthauwe zeigt einen der Schätze der Sammlung, die Keramik-Kanne, deren Scherben am Schloss Horst gefunden und wieder zusammengesetzt wurden. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Rotthauwe – extra im langen, dunkelgrünen Samtgewand und stilecht mit Haube gekleidet – erzählt, wie unten in der Vorburg ein Riesentisch voller Scherben und Splitter aufgebaut war. Kaum zu glauben, dass tatsächlich wieder eine vollständige Keramik-Kanne daraus geworden ist.

Auch der Hund in der Vitrine nebenan hat eine Geschichte. „Wir haben das vollständige Skelett an der Friedhofsmauer gefunden“, beschreibt sie, „in die Erde gebettet, nicht verscharrt. Der sollte also schon ein bisschen kirchlichen Segen mitbekommen und hatte bestimmt eine besondere Beziehung zu den Schlossbewohnern“. Die Knochen lassen sich, wie damals ausgegraben, in einer Extra-Schublade bestaunen.

Schätze entdecken im Gelsenkirchener Erlebnis-Museum

Die Maus mit dem WDR-Team sorgt heute noch einmal für Gewusel, obwohl Rotthauwe schon zur Mittagszeit staunt: „Hier ist der Teufel los“. Immer wieder treibt zusätzlich der Regen die Besucher, fast ausnahmslos Familien, in die Vorburg, in die Museumsräume oder in die Erzähl-Jurte mit André Wülfing. Auch die Stadtteilbücherei mit Schatzkisten-Bastelangeboten und die liebevoll gestaltete Druckwerkstatt locken zur Besichtigung.

Schätze gebe es hier ständig zu entdecken oder neu zu sehen, lädt Rotthauwe ein, und den „Türöffner-Tag“ auch schon „seit vielen Jahren, aber heute ist die Maus dann wirklich ‘mal hierhin gekommen“. Deswegen sind heute auch Ruta und Tochter Vala, ursprünglich aus Litauen, wieder in die Bücherei gekommen. „Wir sind aber sowieso oft hier, seit sie fünf Monate alt war“, meint die Frau Mama über ihre nun Neunjährige, „das war immer schon so etwas wie unser Spielplatz“.

Chefsetzer Franz Putzki erklärt großen und kleinen Besuchern die Druckmaschinen beim Museumstag auf Schloss Horst. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Neben den Schatzkisten können an den Tischen in der Bücherei unter dem Dach heute auch Tagebücher gebastelt werden. „Das sind ja beides Schätze“, beschreibt Caroline Rullmann lächelnd, während sie versucht, die Besucherströme ein bisschen zu leiten. Sie freut sich, „dass wir durch den Maus-Tag noch einmal Besucher dazugewonnen haben, sogar welche aus Bochum“. Allerdings müssen sie die auch auf insgesamt zehn „Durchgänge“ für die Bastelangebote aufteilen, sonst wird es zu voll.

Die Maus hat noch einmal extra Besucher hergelockt

Hochbetrieb herrscht auch im Festsaal, wo Kinder (und Eltern) fürs Foto Helm und Harnisch einer Ritter-Rüstung anprobieren können, und in der Vorburg, wo „Spielmann Michel“ Musik aus der Entstehungszeit des Schlosses präsentiert. Und wenn es die Regenpausen zulassen, wächst auch die Warteschlange vor dem handbetriebenen „Riesenrad“ aus Holz für die Kinder. „Eben ein Mitmach-Museum für Kopf, Herz und Hand, zum Anpacken“, fasst die Museumspädagogin zufrieden zusammen.

Infos zum Museum und zum Schloss Horst

Das Museum Schloss Horst ist geöffnet von Montag bis Freitag, 15 bis 18 Uhr, sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr. Samstags ist Ruhetag. Letzter Einlass ist jeweils um 17.30 Uhr. Eintritt: drei Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre Eintritt frei.

Führungen durch das Schloss und durch das Museum können vereinbart werden, auch für Kindergruppen oder Schulklassen, ebenso museumspädagogische Programm oder Kindergeburtstage. Infos und Kontakt unter 0209 51 66 22 oder 0209 169 61 63, per E-Mail unter FVSH@schloss-horst.de oder im Internet www.schloss-horst.de.

Schloss Horst und Museum Das Museum Schloss Horst ist geöffnet von Montag bis Freitag, 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr, samstags geschlossen. Letzter Einlass ist jeweils um 17.30 Uhr, Eintritt drei Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Führungen durch das Schloss und/oder durch das Museum können vereinbart werden, auch für Kindergruppen oder Schulklassen, ebenso museumspädagogische Programm oder Kindergeburtstage. Informationen und Kontakt unter 0209 51 66 22 oder 169-61 63, per E-Mail unter FVSH@schloss-horst.de, im Internet www.schloss-horst.de

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen