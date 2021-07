Das Pulsar Trio mit Beate Wein, Piano, Matyas Wolter, Sitar, und Aaron Christ, Schlagzeug, spielt „Orientalische Vibes“ in der Wasserburg Haus Lüttinghoff am Donnerstag, 12. März 2020, in der Reihe FineArtJazz vom Verein zur Förderung von Jazz und Kunst in Gelsenkirchen-Hassel. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services