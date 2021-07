Die Stadt Gelsenkirchen meldete die Fertigstellung eines XL-Graffitis, Leser entdecken darauf Lücken im Wandgemälde. Das bald fertige XL-Graffito ziert die Wand an der Unterführung der A 42 und des Bahnhofs „Gelsenkirchen Zoo“ an der B 227 (Bismarckstraße) in Gelsenkirchen-Bismarck. Eisenbahnbrücke trifft hier auf Autobahnbrücke, vormals aus der Sicht von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern in tristem Grau.