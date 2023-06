Poser Gelsenkirchen: Polizei löst Treffen mit 150 Autos auf

Die Raser- und Poserszene hat sich in Gelsenkirchen-Erle auf einem Supermarktparkplatz getroffen. Wie die Polizei berichtet, waren 150 bis 200 Autos beteiligt.

Gelsenkirchen-Erle. Am Samstagabend hat sich die Poser- und Raserszene auf einem Supermarktparkplatz in Erle getroffen. Warum die Polizei eingreifen musste.

Die Polizei spricht von einem spontanen Posertreffen auf einem Supermarktparkplatz: Am Samstagabend, 10. Juni, haben sich in Gelsenkirchen-Erle, auf dem Gelände eines Supermarktes an der Ulrichstraße circa 150 bis 200 Pkw mit entsprechender Personenmenge der Poser-/Raserszene getroffen.

Die Beamten mussten schließlich eingreifen, da es auch zu gefährlichen Fahrmanövern kam. Ein Autofahrer. so schildert es die Polizei, wollte sich offenbar der anschließenden Kontrolle entziehen, beschleunigte stark und fuhr kaum kontrolliert durch die Menschenmenge. Der Fahrer wurde gestoppt, in Gewahrsam genommen, sowohl das Fahrzeug als auch der Führerschein wurden beschlagnahmt. Schließlich konnte das Treffen durch den Einsatz vieler Polizeikräfte aufgelöst werden.

