Portal erleichtert Suche nach Kita-Platz in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Ein neues Online-Portal ist in Gelsenkirchen am Montag an den Start gegangen. Es erleichtert die Suche nach Kita-Plätzen.

Die Suche nach einem Kita-Platz wird für Eltern in Gelsenkirchen einfacher. Am Montag startete eine neue städtische Internetplattform, über die sich Eltern über das Angebot informieren und ihr Kind bequem von zu Hause aus für eine oder mehrere Wunscheinrichtungen anmelden können. Bereits am Nachmittag meldete die Stadt 130 Anmeldungen.

125 Kitas, 26 Mini-Kitas und 32 Tagespfleger in Gelsenkirchen auf einen Blick

„Ich freue mich, dass ich die Umsetzung des neuen Kita-Portals noch vor meinem Ausscheiden aus dem Amt miterleben darf“, sagte Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski am Montag bei der Vorstellung des neuen Online-Dienstes im Hans-Sachs-Haus. Nunmehr sei es auch in Gelsenkirchen möglich, „quasi vom Sofa aus“ für eine Betreuung des Nachwuchses zu sorgen. Über die Internetadresse „kitaportal.gelsenkirchen.de“ lassen sich die Angebote und pädagogischen Ausrichtungen von 125 Kitas, 26 Mini-Kitas und 32 Tagespflegepersonen im Stadtgebiet abrufen – und das trägerübergreifend.

Filter vereinfachen die Suche nach der Wunsch-Kita in Gelsenkirchen

„Für die Eltern reduziert sich damit der Aufwand bei der Suche nach einem Kita-Platz erheblich“, sagt Bildungsdezernentin Anne Heselhaus. Nach einer Registrierung erhalten Eltern ein persönliches Nutzerkonto, über das sie in der Suchmaske des Kitaportals ihre Wünsche respektive ihre Suchparameter eingeben können. „Das kann beispielsweise der Betreuungsbeginn sein“, erklärte Heselhaus, die Betreuungsart oder aber auch Präferenzen wie die Nähe zum Arbeitsplatz oder zum Wohnort, Öffnungszeiten oder ein Geschwisterkind in der Einrichtung. „Das spart Zeit bei der Suche.“

Neue Kita-Servicestelle unterstützt Eltern bei der Kita-Suche, bei Fragen und Anmeldung

Das Kita-Portal hatte kurz nach dem Start am Montagvormittag bereits 130 Anmeldungen. 5000 Flyer, 3000 Servicestellen-Karten und Werbung auf Plakaten und LED-Boards (City Light) sollen die Online-Nutzung zusätzlich befeuern. Zusätzlich wurde eine neue Kita-Servicestelle eingerichtet, um Eltern bei Fragen zu den verschiedenen Betreuungsangeboten zu unterstützen. Die Stelle hat ihren Sitz am Wildenbruchplatz 7. Lisa Zimmer und Jennifer Roszak sind die Ansprechpartnerinnen, sie sind telefonisch, per Mail oder auch persönlich nach Terminvereinbarung zu erreichen.

Das neue Kita-Portal in Gelsenkirchen ist unter der Internetadresse „kitaportal.gelsenkirchen.de“ zu erreichen. Flyer, Info-Karten und auch Plakate sollen den neuen städtischen Online-Dienst zusätzlich befeuern. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

So ist die Kita-Servicestelle zu erreichen Die neue Kita-Servicestelle hat ihren Sitz am Wildenbruchplatz 7. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis Uhr und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr. Eltern können sich persönlich, telefonisch (0209 169 9222) oder per E-Mail (kita-servicestelle@gelsenkirchen.de) an Lisa Zimmer und Jennifer Roszak wenden. Achtung: Für persönliche Unterstützung ist eine Terminvereinbarung nötig. Alternativ können Eltern ihr Kind auch im Familienbüro der Stadt Gelsenkirchen, Ebertstraße 20, anmelden. Das Familienbüro ist zu erreichen unter 0209 169 6900. Aktuell liegt die Gesamtkapazität an Betreuungsplätzen bei 9114 in Gelsenkirchen. Natürlich sind für das nächste Jahr nicht alle frei, erfahrungsgemäß werden jährlich etwa ein Drittel der Gesamtplätze frei. Noch in diesem Jahr kommen 90 weitere in Heßler dazu, eine neue Kita öffnet dort.

„Eltern können beliebig viele Anmeldungen vornehmen“, sagt Holle Weiß, Betriebsleiterin der städtischen Einrichtungen Gekita. Allerdings werde empfohlen, nicht mehr als fünf Anmeldungen vorzunehmen. Gewünscht und weiterhin nötig ist es, dass sich die Eltern bei den Kitas vorstellen, um sich kennenzulernen.

Um Missbrauch zu verhindern, ist das Kita-Portal über eine Schnittstelle mit dem Einwohnermeldeamt verbunden. „Fake“-Anmeldungen mit Fantasienamen und Adressen in Gelsenkirchen sollen so ausgeschlossen werden.

Frist von 14 Tagen, um Betreuungsplatz anzunehmen

Wenn ein Platz in der ausgewählten Kita, Mini-Kita oder bei einer Tagespflegeperson frei wird, erhalten die Eltern eine Nachricht in ihrem Benutzerkonto. Zusätzlich erhalten die Eltern eine E-Mail an ihre private E-Mail-Adresse. Eltern haben dann die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen den angebotenen Betreuungsplatz anzunehmen. Anschließend können sie sich mit der jeweiligen Kita beziehungsweise Fachberatung der Kindertagespflege in Verbindung setzen und einen Betreuungsvertrag schließen.

Für Eltern, deren Kind bereits auf einer Warteliste steht, hat die Stadt Vorsorge getroffen. Sie werden von der oder den Einrichtungen über das neue Kita-Portal informiert und gebeten, sich im Kitaportal erneut anzumelden. „Durch das neue Anmeldedatum entsteht den Eltern bei der Platzvergabe kein Nachteil“, so die Stadt.