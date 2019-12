Gelsenkirchen-Schalke. Angriffe auf Polizisten: Nach einem Diebstahl und Ruhestörung bekamen es Polizisten in Gelsenkirchen jeweils mit gewalttätigen Männern zu tun.

Polizisten wehren Angriffe von rabiaten Gelsenkirchenern ab

Gleich zweimal bekamen es Polizisten in Schalke mir rabiaten Angreifern zu tun – in einem Fall nach einem Ladendiebstahl, im anderen nach einer Ruhestörung.

Um die Personalien einer 20 Jahre alten Ladendiebin sicher feststellen zu können, mussten Beamte am Freitagabend ihr Elternhaus an der Herzogstraße aufsuchen. „Hier reagierte ihr Vater gleich sehr aggressiv und deutete an, die Tochter schlagen zu wollen“, so die Polizei. Als ihm das untersagt wurde, ging er mit drohend erhobenen Fäusten auf die eingesetzten Beamten los.

Er konnte laut Polizei „nur mit Mühe fixiert werden und musste schließlich zur Beruhigung dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Jetzt erwartet Tochter und Vater ein Strafverfahren.“

Diensthund stoppt Angriff

Vollkommen uneinsichtig verhielt sich aus Sicht der Polizei Samstag ein 38-jähriger Gelsenkirchener, als er von den Beamten auf den ruhestörenden Lärm aus seiner Wohnung angesprochen wurde. „Er schrie nun im Treppenhaus herum, beleidigte Nachbarn und die eingesetzten Polizeibeamten, gab sich vollkommen uneinsichtig“, heißt es im Polizeibericht. Als der betrunkene Ruhestörer dann mit geballten Fäusten auf die Beamten zukam, wurde ein Diensthund eingesetzt und der Angriff gestoppt.

Auch der 38-Jährige kam ins Polizeigewahrsam. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun, neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des ruhestörenden Lärms, auch eine Strafanzeige.