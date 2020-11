Polizisten stellen gesuchten Betrüger in Gelsenkirchen

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Polizei in der Innenstadt ins Netz gegangen. Der Vorwurf gegen den Gelsenkirchener: Betrug. Er kam gefesselt (Symbolbild) ins Polizeigewahrsam

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Montag, 3. November, einen Betrüger dingfest gemacht. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Flucht in Gelsenkirchen endet an der Weberstraße

Bei einer Personenkontrolle am Montag gegen drei Uhr auf der Hauptstraße in der Gelsenkirchener Altstadt, stellten die Gelsenkirchener Beamten fest, dass der 32-jährige Gelsenkirchener per Haftbefehl gesucht wurde. Zur Last gelegt wird ihm Betrug.

Als der Gelsenkirchener festgenommen werden sollte, riss sich der 32-Jährige los und flüchtete. Weit kam er allerdings nicht, auf der Weberstraße Ecke Elisabethstraße klickten die Handschellen. Anschließend brachten die Beamten den 32-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Verletzt wurde niemand.