Diebstahl Polizisten nehmen Ladendieb in Gelsenkirchen vorläufig fest

Altstadt. Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Dieb festgenommen. Eine Ladendetektivin hatte den Beutezug beobachtet.

Polizeibeamte haben am Donnerstag, 23. Juli, um 12.55 Uhr einen 35 Jahre alten Gelsenkirchener auf der Bahnhofstraße vorläufig festgenommen.

Eine Ladendetektivin hatte den Mann zuvor dabei beobachtet, wie er hochwertiges Parfüm in einem Geschäft in seine Tasche steckte und den Laden verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Die Ermittlungen dauern an.